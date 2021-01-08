Полиция округа Колумбия опубликовала фото участников штурма Капитолия и попросила помощи в установлении личностей. За информацию о каждом человеке на снимках обещана награда в тысячу долларов, — сообщает Reuters. Один из участников беспорядков уже лишился работы. Его опознали по рабочему бейджику. По последней информации, задержаны 68 участников беспорядков.
2021-01-08T15:32:35+03:00
2021-01-08T15:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 08 января 2021
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