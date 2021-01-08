В «Мемориале» назвали дурновкусием историю с открытием в Москве шаурмечной, названной в честь Сталина

Научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал дурновкусием историю с открытием в Москве шаурмечной, названной в честь Иосифа Сталина.

Заведение представляет собой небольшое пространство на первом этаже жилого дома за стеклом, где можно купить стандартный набор для быстрого перекуса, чай и кофе. Там же размещен портрет генералиссимуса, который хорошо видно даже издали. На витрине находятся таблички с надписями «Жить стало лучше, жить стало веселее» и «Иосиф Виссарионович приглашает отведать». Названия в меню соответствующие: «Шаурма Сталинская», «От Берии с соусом», «Хрущевская в сырном лаваше».

Как отметил Петров, «вся советская история раскручивается теперь как некий общий бренд, и любые ее аспекты пытаются встроить в современный бизнес». «Все это и легковесно, и глупо, а иногда выглядит как фронда. В России нет запретов на советскую и коммунистическую идеологию, хотя в принципе ее могли бы признать экстремистской. Во-вторых, нет государственного акта, который осуждал бы советские репрессии, в том числе сталинские. Такой акт делал бы невозможными подобные вещи», — пояснил он.

Вместе с тем Петров подчеркнул, что не стал бы «выводить из этого святотатство и кощунство». «Это просто глупость и признак дурновкусия», — считает он.

Петров также напомнил, как в свое время под влиянием ветеранских организаций была снята вывеска шашлычной «Антисоветская». «Здесь точно также общественность может выступить и добиваться ликвидации подобных вариантов использования сталинского имени. С другой стороны, сталинисты тоже могли бы обидеться, потому что можно таким образом вышучивать это заведение, говоря: вот вам, пожалуйста, котлетки из врагов народа», — заключил он.