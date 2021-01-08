Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил себя с президентом США после блокировки аккаунтов американского лидера в социальных сетях. Как написал Кадыров в своем Телеграм-канале, «Всевышний восстановил справедливость, и аккаунты мятежного Трампа тоже заблокировали». Кадыров добавил, что если бы Трамп относился с уважением к демократии и правам человека, этого, наверное, не произошло бы.

По словам Марка Цукерберга, доступ Трампа к аккаунтам в Фейсбуке и Инстаграме будет заблокирован минимум до 20-го февраля, когда будет передана власть следующей администрации. Страница Трампа в Твиттере разблокирована.

Стоит напомнить, что в 2017-м году Фейсбук блокировал аккаунты Кадырова после того, как он стал фигурантом санкционного списка.