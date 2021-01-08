Вакцинация от коронавируса в ближайшее время будет доступна практически всему населению Европейского союза, — об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Между тем, по словам Урсулы фон дер Ляйен, страны Евросоюза не имеют права вести параллельные переговоры с западными компаниями — поставщиками вакцин и заключать с ними соглашения о дополнительных или ускоренных поставках. Все должно делаться только через Брюссель, — заявила фон дер Ляйен.