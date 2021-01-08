В Польше началось рассмотрение ходатайств о заочном аресте российских диспетчеров

Они работали в Смоленске в день крушения неподалеку от города самолета с президентом Лехом Качиньским. Тогда погибли почти 100 человек.

Ходатайства подала генпрокуратура Польши. Она обвиняет трех российских диспетчеров в умышленном доведении до катастрофы. По версии надзорного органа они преднамеренно ложно вели самолет на посадку за тысячу метров до аэропорта. Заседания в суде Варшавы идут без участия фигурантов, прессу на них не допустили. По первому диспетчеру Павлу Плюснину оно уже началось, в эти минуты ждут ещё одного по делу Виктора Рыженко, сообщает агентство ТАСС. По Николаю Краснокутскому заседание отложили. Если суд удовлетворит ходатайства, власти Польши смогут объявить диспетчеров в международный розыск. Прошлой осенью представитель МИДа Мария Захарова призвала Варшаву по ее выражению прекратить спектакль и доводить ситуацию до абсурда. Она также назвала тщетными расчёты Польши на выдачу Москвой диспетчеров. Борт номер 1, напомним, разбился при заходе на посадку возле Смоленска в апреле 2010-го года. Тогда погибли президент Польши Лех Качиньский, его жена, почти всё высшее военное командование страны, общественные деятели. Они летели на траурные мероприятия в Катыни.

Громкое дело в Польше расследовали дважды. Москва со своей стороны пришла к выводу, что к трагедии привели ошибочные действия польского экипажа.