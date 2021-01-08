Суд в Польше начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры республики о временном аресте трех российских диспетчеров

Суд в Польше начал рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры республики о временном аресте трех российских диспетчеров. Они дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета 10-го апреля 2010-го года, — передает корреспондент ТАСС. В пресс-службе суда уточнили, что заседание носит закрытый характер. Пресса допущена не будет. Диспетчеров обвиняют в умышленном доведении до катастрофы, что привело к гибели большого количества людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все попытки Варшавы добиться выдачи диспетчеров тщетны. По словам Захаровой, Варшава игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда, пытаясь обвинить в произошедшем Россию.