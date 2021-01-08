В Москве открылось заведение общепита, названное в честь Сталина

Там продают шаурму.

Заведение представляет собой небольшое пространство на первом этаже жилого дома за стеклом, где можно купить стандартный набор для быстрого перекуса, чай и кофе.

Имя Сталина написано на вывеске крупными белыми буквами на английском языке. Оно выделяется на фоне магазинов и кафе, которые находятся рядом. Там же размещен портрет генералиссимуса, который хорошо видно даже издали. На витрине находятся таблички с надписями «Жить стало лучше, жить стало веселее» и «Иосиф Виссарионович приглашает отведать». Названия в меню соответствующие: «Шаурма Сталинская», «От Берии с соусом», «Хрущевская в сырном лаваше». В первой половине дня покупателей немного. Один молодой человек сказал, что он пришел только поесть, даже не смотрел на название и просто хочет быстро купить шаурму. Другой собеседник Андрей фотографировался на фоне названия и портрета Сталина. В интервью «Эху» он сказал, что приехал специально, прочитав в интернете об открытии. Идея создателей точки общепита с использованием имени Сталина ему кажется хорошей и полезной для бизнеса.

Внимание и вопросы стали неожиданностью для сотрудника, который продавал еду. Молодой человек в основном работает молча, а в ответ предлагал попробовать что-то из меню. Когда же около здания появились люди с видеокамерой продавец и вовсе исчез.



Большинство прохожих на новое место быстрого питания внимания не обращали.

Дурновкусием считает названное в честь Иосифа Сталина заведение общепита научный сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Никита Петров.

Петров напомнил, как в свое время под влиянием ветеранских организаций была снята вывеска шашлычной «Антисоветская»