Росгвардия в 2020 году потратила более 2 млрд рублей на технику и спецсредства, которые используются при разгоне акций

Росгвардия в прошлом году, по подсчетам интернет-издания «МБХ медиа», потратила более 2 млрд рублей на технику и спецсредства, которые используются при разгоне акций. Это следует из данных сайта госзакупок.

Значительную часть средств, как отмечается, Росгвардия потратила на транспорт для перевозки личного состава. Это почти 840 млн рублей. На три четверти от этих денег ведомство закупило почти три сотни автобусов. Остальные средства ушли еще на несколько десятков бронированных автомобилей и автобусов.

Вторая часть расходов Росгвардии, по данным сайта госзакупок – это защитная экипировка для бойцов. На нее ушло более 1 млрд 130 млн рублей. Две трети от этих средств ведомство заплатило почти за 12 тысяч бронежилетов. Кроме того, были закуплены шлемы и комплекты для защиты рук и ног, а также противогазы, защитные очки и противоударные щиты.

Еще 58 млн рублей Росгвардия потратила на спецсредства. Из них 15 млн пошли на тысячу электрошокеров. Ведомство также приобрело почти 16 тысяч перцовых баллончиков и одну тысячу резиновых снарядов для гранатомета, которые предназначены, как отмечается, «для рассеивания толпы». Наконец, 23 млн рублей Росгвардия потратила на различные фортификационные сооружения.

Всего Росгвардия в минувшем году заключила свыше 40 контрактов на покупку техники и спецсредств, которые применяются при разгоне несогласованных акций.