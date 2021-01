Более 200 членов Конгресса, как подсчитал телеканал NВС, выступают за отстранение Дональда Трампа от власти

После беспорядков в Вашингтоне это должно быть сделано немедленно, — уверен лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер.

По сообщению СМИ, Чарльз Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвали вице-президента Майка Пенса воспользоваться поправкой к Конституции, которая дает право отстранить президента от должности решением большинства членов кабинета министров в случае недееспособности главы государства.

Этим утром полиция Капитолия сообщила, что ее раненный во время беспорядков сотрудник скончался. Таким образом число жертв столкновения выросло до пяти. Сторонники Дональда Трампа, которые собрались на акцию по его призыву, минувшей ночью ворвались в здание Конгресса. Был задействован спецназ ФБР. В полиции сообщили, что в здании потом были найдены самодельные бомбы.

Избранный президент Джо Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу.

Байден призвал называть участников беспорядков не протестующими, а мятежной толпой и внутренними террористами.



В свою очередь Дональд Трамп накануне осудил действия своих сторонников и заявил, что те, кто нарушил закон, будут за это наказаны.

Тем временем газета The New York Times пишет о том, что Дональд Трамп пытается застраховать себя от возможных уголовных обвинений.

Американский президент Дональд Трамп спрашивал своих советников о том, может ли он выпустить указ о собственном помиловании, — об этом сообщает телеканал CNN.

CNN ссылается на собственные источники в Белом Доме. Правда, пока непонятно, идёт ли речь о возможных претензиях к Трампу после захвата его сторонниками здания Капитолия на этой неделе или же из-за его недавнего звонка госсекретарю штата Джорджия в котором его критики рассмотрели попытку надавить на тех, кто производит подсчёт голосов по итогам президентских выборов. Телеканал напоминает, что сам Трамп ранее даже писал об этом в своём Твиттере.

Газета The New York Times также подтверждает, что Трамп говорил о самопомиловании с близкими ему юристами, опасаясь, что после прихода в Овальный кабинет Джо Байдена, против него начнут уголовное преследование. Издание сообщает, что Трамп хочет превентивно — то есть до выдвижения каких-либо обвинений — помиловать также трёх своих старших детей и ещё близких советников.

Британская The Independent ссылается на юристов, которые сомневаются в конституционности возможного указа Трампа — ведь это нарушает правило, согласно которому никто не может себя судить. При этом отмечает — это помилование, даже если случится, не будет распространяться на преступления, запрещённые не на федеральном уровне, а локальными законами отдельных штатов. То есть, к примеру, обвинения в неуплате налогов со стороны прокуроров Манхеттена, все равно дойдут до суда.

Дональду Трампу осталось быть на посту президента менее двух недель. Его возможности по удержанию власти ограничении демократическим институтами, в том числе судебной системой, — отметил в нашем эфире общественный деятель Михаил Ходорковский. Он сравнил действия президента США с политикой Владимира Путина.

Михаил Ходорковский отметил, что Владимир Путин за свой первый президентский срок также не успел подчинить себе все государственные системы.

В ситуацию с Дональдом Трампом помимо государственных институтов вмешались частные компании. Ему вернули доступ к аккаунту в Твиттере, но в Фейсбуке и Инстаграме его заблокировали до конца президентского срока. Основатель крупнейшей в мире соцсети Марк Цукерберг объяснил это необходимостью мирной передачи власти. Это нельзя назвать цензурой, — отметила в эфире «Эха» политолог Екатерина Шульман.

Шульман отметила, что Дональду Трампу не стоило так активно бороться с китайской соцсетью TikTok. По ее словам, Трамп мог стать кумиром ее пользователей.