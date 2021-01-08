Джохар Царнаев, Отбывающий в США пожизненное заключение, подал судебный иск к американским властям на 250 тыс долларов

Джохар Царнаев, Отбывающий в США пожизненное заключение, подал судебный иск к американским властям на 250 тысяч долларов. Он недоволен условиями содержания, — сообщает газета «Бостон Геральд».

Царнаев признан виновным в организации теракта на бостонском марафоне в 2013-м году. Он отбывает срок в тюрьме строгого режима во Флоренсе, которую также называют «горный Алькатрас».