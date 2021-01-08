Нэнси Пелоси и Чак Шумер предложили Майклу Пенсу воспользоваться 25-1 поправкой в Конституции США и отстранить Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложили вице-президенту Майклу Пенсу воспользоваться 25-1 поправкой в Конституции США и отстранить от должности действующего президента Дональда Трампа. По мнению демократов, Трамп не способен исполнять свои обязанности. «Президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженный мятеж против Америки», — заявила Пелоси журналистам. Она назвала действия Трампа подстрекательством. За отстранение Трампа ранее высказались около 200 конгрессменов от обеих партий.

25 поправка к Конституции позволяет передать полномочия президента вице-президенту в случае недееспособности главы государства. Газета The New York Times утверждает, что вице-президент Пенс против отстранения Трампа.