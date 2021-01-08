Полиция Капитолия сообщила о смерти офицера, который пострадал во время беспорядков и штурма здания Конгресса США

По данным СМИ, начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку. Действующий президент Дональд Трамп выступил с видеообращением. Он подчеркнул, что возмущен беззаконием, насилием и хаосом, и пообещал, что виновные заплатят за это. Ранее Трамп заявил, что готов передать власть избранному президенту Джо Байдену.
2021-01-08T13:34:56+03:00
2021-01-08T13:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 08 января 2021
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