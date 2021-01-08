Силовики задержали подростков, которые, по их данным, нарисовали свастику в на вагоне петербургского метро

Они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу о вандализме.

Сотрудники петербургского Центра «Э» задержали 14-летнего школьника и 16-летнюю девочку. По версии силовиков, именно они нарисовали на вагоне поезда метро рисунок в виде свастики и написали националистическую подпись. Инцидент произошел на станции «Нарвская» в минувший вторник. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм». Как пишет издание Фонтанка.ру, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними. Добавлю, в домах подростков силовики провели обыски. Они забрали мобильные телефоны, маску с прорезями для глаз, маркеры и бумажные листы с изображениями националистических символов.

Еще двоих подростков полиция допросила в качестве свидетелей и отпустила домой.