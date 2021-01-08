Власти Евросоюза решили вдвое увеличить объем закупок вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech

Об этом сообщила на конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, теперь планируется закупить 600 миллионов доз препарата. Она отметила, что вакцина от компании Pfizer доказала свою эффективность.

Российская вакцина «Спутник» для применения в Евросоюзе разрешения не получила.