Оперативный штаб вновь рапортовал о более чем 23,5 тысячах новых случаев коронавируса в России

Схожий суточный прирост был зафиксирован ведомством накануне.

Лидером по числу заболевших остается Москва, на этот раз в столице их чуть больше, чем днем ранее – свыше 5 тысяч человек. В других регионах-лидерах, по данным оперативного штаба, показатели остаются стабильными. В Санкт-Петербурге – чуть более 3 тысяч новых случаев за день, в Подмосковье – около 1200. Следом по приросту идут Нижегородская, Ростовская, Воронежская, Свердловская области, а также Красноярский край. Чукотский автономный округ, в свою очередь, впервые за несколько дней стал регионом, где случаи коронавируса, по данным властей, за сутки не были выявлены. Минимальный относительный прирост в оперативном штабе фиксируют также в Тыве и Ненецком автономном округе.

Выздоровело за сутки чуть более 21,5 тысячи человек – это меньше, чем днем ранее. Умерло 454 заболевших. Из них около 70 скончалось в Москве, а 55 – в Санкт-Петербурге.

Всего в России с начала эпидемии выявлено 3 млн 355 тысяч случаев коронавируса.