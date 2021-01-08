Лидеры демократов в Конгрессе призывают немедленно отстранить Дональда Трампа от власти

С таким же призывом выступил и представитель Республиканской партии, конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзинджер.

На посту президента Дональду Трампу осталось чуть менее двух недель. 20-го января его должен сменить Джо Байден. Американский конгресс накануне утвердил его победу на выборах, несмотря на попытки помешать Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. В столкновениях погибли четыре человека. Раненый сотрудник полиции умер этим утром.