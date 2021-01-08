Художница Катрин Ненашева сообщила, что в Петербурге полиция сорвала образовательное мероприятие

По ее словам, в помещение ворвались шестеро сотрудников МВД со словами о том, что им сообщили об опасном собрании радикальных активисток. Вместе с ними прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Как передает «Радио Свобода», полицейские опросили участников мероприятия для художников и переписали паспортные данные.
2021-01-08T12:48:50+03:00
2021-01-08T12:55:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:48, 08 января 2021
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