Художница Катрин Ненашева сообщила, что в Петербурге полиция сорвала образовательное мероприятие

По ее словам, в помещение ворвались шестеро сотрудников МВД со словами о том, что им сообщили об опасном собрании радикальных активисток. Вместе с ними прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Как передает «Радио Свобода», полицейские опросили участников мероприятия для художников и переписали паспортные данные.