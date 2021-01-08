Глава Еврокомиссии заявила, что заказанных вакцин от коронавируса хватит, чтобы привить 80% населения ЕС

Урсула фон дер Ляйен также сказала, что контракт с компаниями Pfizer и BioNTech будет обновлен для закупки еще 300 миллионов доз препарата к уже согласованным 300 миллионам.

По новым данным от Еврокомиссии, ее контракты с другими производителями вакцины позволят странам-членам ЕС получить в общей сложность порядка 2-х миллиардов доз препаратов от разных компаний, — передает РИА Новости.