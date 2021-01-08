Курс биткоина накануне пробил отметку в 40 тысяч долларов

За день торгов криптовалюта выросла в стоимости на 10%. Сегодня биткоин торгуется примерно на уровне 38,5 тысяч долларов, — передает «Интерфакс». При этом планку в 30 тысяч долларов биткоин преодолел всего лишь в минувшую субботу. Некоторые эксперты предупреждают, что эта криптовалюта как быстро выросла в цене, так может быстро и обрушиться.