Скончался основатель косметических брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников

Ему был 61 год.

Бизнесмена не стало накануне в его доме в Подмосковье, пишет интернет-издание РБК. Что стало причиной его смерти, пока не уточняется. Трубников стал известен как предприниматель еще в начале нулевых. В 2002-м он запустил бренд дешевой косметики «Рецепты бабушки Агафьи», а спустя шесть лет – марку Natura Siberica. Сейчас в одноименную розничную сеть входят более 55 точек в России и за рубежом, а совокупная вырчка в 2019 году, по данным самого производителя, составила 14 млрд рублей.

Трубников считался одним из самых ярких российских предпринимателей, несмотря на то, что он не значился в списках самых богатых людей страны. В своих интервью он не раз говорил, что хочет продавать русскую сказку. На разговоры с журналистами, к слову, предприниматель нередко надевал «сумочку» из настоящей жабы. В ней он хранил различные амулеты: камень от нечистой силы, древний тысячелетний нефрит, клык совы, а также зуб дочери.

Дата прощания с Трубниковым пока неизвестна.