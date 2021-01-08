В Москве появилось заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина

Вывеску большого размера видно издали. Имя Сталина написано крупными белыми буквами на английском языке. Там же размещен портрет генералиссимуса. Рядом с меню расположены таблички с надписями «Жить стало лучше, жить стало веселее» и «Иосиф Виссарионович приглашает отведать». Заведение представляет собой небольшое пространство за стеклом-витриной, где продают стандартную шаурму и картошку фри. Названия в меню соответствующие: «Шаурма Сталинская», «От Берии с соусом», «Хрущевская в сырном лаваше». Приготовлением всего этого занимался продавец в темном костюме и красной кепке. О мотивации наименования заведения и антуража ему ничего не известно, с удивлением он воспринял и вопросы о личности Сталина и использовании его цитат на вывесках рядом с шаурмой. Молодой человек в основном работает молча, а в ответ на вопросы предлагает попробовать что-то из меню.

Корреспондент «Эха» отмечает, что желающих купить шаурму в таком заведении она не заметила.