Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что госкорпорация «Ростех» достигла серьезных успехов в импортозамещении. По его словам, она производит конкурентоспособную продукцию в таких отраслях как авиация, космонавтика и медицина. Как передает ТАСС, Мишустин сказал это на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
2021-01-08T12:06:05+03:00
2021-01-08T12:18:01+03:00
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12:06, 08 января 2021
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