Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что госкорпорация «Ростех» достигла серьезных успехов в импортозамещении. По его словам, она производит конкурентоспособную продукцию в таких отраслях как авиация, космонавтика и медицина. Как передает ТАСС, Мишустин сказал это на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.