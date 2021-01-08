Более 200 членов Конгресса США выступили за отстранение Дональда Трампа от власти после беспорядков в Вашингтоне, — сообщает телеканал NВС. Одновременно с этим лидеры демократов в Конгрессе обратились к вице-президенту Майку Пенсу с призывом задействовать поправку к Конституции, которая дает ему право при поддержке большинства членов кабинета министров снять главу Белого дома с должности.

Лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер заявил, что Трамп не должен оставаться у власти больше ни одного дня.

Дональд Трамп, по сведениям газеты The New York Times, обсуждал со своими помощниками возможность помиловать самого себя.