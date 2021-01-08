Полицейские в Петербурге задержали подростков из-за свастики, нарисованной в одном из вагонов метро, — сообщает издание «Фонтанка». В вандализме подозреваются 16-летняя первокурсница колледжа и 14-летний школьник. В отношении них избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними. Дома у них прошли обыски. Полицейские забрали мобильные телефоны и бумажные листы с изображением националистических символов.
2021-01-08T11:35:51+03:00
2021-01-08T12:03:26+03:00
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11:35, 08 января 2021
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