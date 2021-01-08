Полицейские в Петербурге задержали подростков из-за свастики, нарисованной в одном из вагонов метро, — сообщает издание «Фонтанка». В вандализме подозреваются 16-летняя первокурсница колледжа и 14-летний школьник. В отношении них избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними. Дома у них прошли обыски. Полицейские забрали мобильные телефоны и бумажные листы с изображением националистических символов.