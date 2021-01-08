Осужденный по делу о теракте на бостонском марафоне Джохар Царнаев подал иск к властям США на 250 тысяч долларов

Как пишет газета «Бостон Геральд», уроженец Чечни, приговоренный к пожизненному сроку, называет поведение охранников в тюрьме штата Колорадо незаконным и дискриминационным. В частности, он пожаловался, что у него забрали кепку и разрешают принимать душ не чаще трех раз в неделю.

Жертвами теракта на бостонском марафоне в 2013-м году стали три человека, 260 были ранены.