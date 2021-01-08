Число жертв беспорядков при штурме здания Конгресса США выросло до пяти человек

Этим утром в полиции Капитолия подтвердили, что скончался ее раненый сотрудник. Врачи сутки боролись за его жизнь. До этого было известно о четырех погибших из числа участников столкновений.

Сторонники Дональда Трампа прошлой ночью ворвались в здание Конгресса, когда члены его обеих палат собирались утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Конгрессмены это сделали спустя несколько часов. Джо Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежу. Президент, когда ему вернули доступ к Твиттеру, выступил с видеообращением, в котором осуждает насилие, и пообещал, что нарушители закона за это заплатят.