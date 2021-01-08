Издание РБК сообщает о смерти основателя косметических брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и «Натура Сиберика». Бизнесмену Андрею Трубникову был 61 год. Его смерть подтвердил пресс-секретарь предпринимателя. Информации о причинах летального исхода нет.
2021-01-08T11:10:06+03:00
2021-01-08T11:15:01+03:00
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11:10, 08 января 2021