Издание РБК сообщает о смерти основателя косметических брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и «Натура Сиберика». Бизнесмену Андрею Трубникову был 61 год. Его смерть подтвердил пресс-секретарь предпринимателя. Информации о причинах летального исхода нет.