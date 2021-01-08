Самолет авиакомпании Utair вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя

Лайнер выполнял рейс Новосибирск — Сургут.

Командир самолета принял решение прервать полет, когда сработали датчики о неисправности. Посадка произошла в штатном режиме, пострадавших нет, сообщает уральская транспортная прокуратура. Ведомство начало проверку обстоятельств случившегося и соответствие правилам о безопасности полетов. Самолет будет обследован, экипаж и сотрудников наземных служб аэропорта опросят. На борту находилось 52 человека и 5 членов экипажа. Согласно правилам, в случае возникновения нештатных ситуаций авиакомпания делает замену воздушного судна. Резервный самолет уже направлен из Тюмени. В пресс-службе авиакомпании Utair уточнили агентству «РИА Новости», что позднее вернувшийся в аэропорт борт должен был отправиться в Красноярск.

На время ожидания самолета пассажирам предоставили горячее питание.