Украина, Великобритания, Швеция, Канада и Афганистан пообещали привлечь к ответу Иран из-за сбитого самолета

Украина, Великобритания, Швеция, Канада и Афганистан пообещали привлечь к ответу Иран из-за сбитого пассажирского самолета. Страны, граждане которых были на борту, выступили с совместным заявлением в годовщину трагедии. Они призывают Тегеран срочно предоставить полное всестороннее объяснение событий, включая конкретные действия, для того, чтобы это больше никогда не повторилось, — говорится в документе на сайте МИДа Украины. В нем также содержится обещание привлечь Иран к ответственности для выплаты компенсаций семьям погибших.

«Боинг» «Международных авиалиний Украины» был сбит при вылете из Тегерана ровно год назад иранскими военными. Через некоторое время после инцидента они это признали и заявили, что приняли самолет за опасный объект.