Дональд Трамп, по данным газеты New York Times, задумался о помиловании самого себя, близких и соратников

Это беспрецедентный случай в истории США, отмечает издание.

Возможность помилования Дональд Трамп в последние недели обсуждал со своими помощниками. Действующий глава страны опасается, что политические противники будут его преследовать после ухода с поста президента. Вероятность этого резко возросла после беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне, штурме здания сторонниками Трампа Конгресса США и гибели нескольких человек в ночь на четверг. Трамп еще до этого обсуждал юридические и политические последствия помилования самого себя, пишет New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с дискуссиями на эту тему. 45-й президент США — первый, кто решил попытаться помиловать себя. Это может создать опасный прецедент для президентов, дает им возможность чувствовать себя выше закона, чтобы оградить от ответственности за любые преступления на высшем посту, отмечает издание. Трамп также рассматривает возможность помиловать своих детей, жену, зятя и соратников. Президент считает, что им тоже грозит уголовное преследование после вступления в должность Джо Байдена.

Трамп в конце декабря помиловал почти 30 человек. В их числе — бывший глава его штаба Пол Манафорт и экс-советник Роджер Стоун. Их называют ключевыми фигурантами расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.