Умер основатель косметических торговых марок «Рецепты бабушки Агафьи» и «Натура Сиберика» Андрей Трубников, — передает РБК. Издание ссылается на пресс-секретаря бизнесмена. Андрею Трубникову был 61 год. Причина смерти в сообщении не указана.