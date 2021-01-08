Умер основатель косметических торговых марок «Рецепты бабушки Агафьи» и «Натура Сиберика» Андрей Трубников, — передает РБК. Издание ссылается на пресс-секретаря бизнесмена. Андрею Трубникову был 61 год. Причина смерти в сообщении не указана.
2021-01-08T10:36:03+03:00
2021-01-08T11:03:12+03:00
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10:36, 08 января 2021