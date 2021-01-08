Российские госкомпании будут обязаны публиковать отчеты о ключевых показателях своей эффективности

Как передает «Интерфакс», такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В его пресс-службе сообщили, что это позволит более точно оценивать деятельность госкомпаний, а также регулировать вознаграждение топ-менеждеров в зависимости от достижения заданных параметров.