Российские госкомпании будут обязаны публиковать отчеты о ключевых показателях своей эффективности

Как передает «Интерфакс», такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В его пресс-службе сообщили, что это позволит более точно оценивать деятельность госкомпаний, а также регулировать вознаграждение топ-менеждеров в зависимости от достижения заданных параметров.
2021-01-08T10:35:36+03:00
2021-01-08T10:41:54+03:00
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10:35, 08 января 2021
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