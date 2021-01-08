В Германии одобрили создание фонда для достройки «Северного потока-2»

«За» проголосовал парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Как отмечает и здание Die Zeit, фонд сможет закупать необходимые детали и оборудование для компаний, участвующих в строительстве газопровода из России в Германию и в таком случае они не попадут под американские санкции.
2021-01-08T10:34:12+03:00
2021-01-08T10:43:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 08 января 2021
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