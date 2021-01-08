В Германии одобрили создание фонда для достройки «Северного потока-2»

«За» проголосовал парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Как отмечает и здание Die Zeit, фонд сможет закупать необходимые детали и оборудование для компаний, участвующих в строительстве газопровода из России в Германию и в таком случае они не попадут под американские санкции.