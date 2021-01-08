Газета The New York Times узнала, что Дональд Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя

Издание отмечает, что это было бы одним из самых неординарных и беспрецедентных применений президентских полномочий в истории США.

Накануне избранный президент Джо Байден обвинил его в подстрекательстве к мятежу. Это произошло после того, как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, когда члены его обеих палат собирались утвердить итоги президентских выборов. В столкновениях, по данным полиции, погибли четыре человека. Этим утром скончался раненый полицейский.