Издание отмечает, что это было бы одним из самых неординарных и беспрецедентных применений президентских полномочий в истории США.
Накануне избранный президент Джо Байден обвинил его в подстрекательстве к мятежу. Это произошло после того, как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, когда члены его обеих палат собирались утвердить итоги президентских выборов. В столкновениях, по данным полиции, погибли четыре человека. Этим утром скончался раненый полицейский.
Газета The New York Times узнала, что Дональд Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя
Издание отмечает, что это было бы одним из самых неординарных и беспрецедентных применений президентских полномочий в истории США.