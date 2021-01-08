Крупный пожар в подмосковных Бронницах

Инцидент произошёл на территории мебельной фабрики. На месте пожара могут находиться газовые баллоны.

Открытое пламя, большой чёрный столб дыма поднимается в небо. Такие видео с места происшествия очевидцы размещают в социальных сетях. В Бронницах загорелся металлический ангар, который мебельная фабрика использует под склад. Пожар бушует на площади 8 тысяч квадратных метров. Она выросла почти втрое, если судить по сообщениям информагентств, поступавшим сначала. Ангар полностью охвачен огнем. Там находится порядка 10-15 баллонов с пропаном, рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. До этого собеседник Интерфакса сообщил, что в ангаре горят деревянные материалы. По предварительным данным пострадавших нет. Пожару присвоили повышенный уровень сложности, уточнили в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Больше 80-ти пожарных и 25 единиц техники пытаются справиться с огнем. По какой причине произошло возгорание пока не известно.

С начала года это уже не первый крупный пожар на российских складах. В Красноярском крае в конце прошлой неделе загорелось помещение, которое использовали под автостоянку. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Никто не пострадал.