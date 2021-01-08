Интернет-расследователи помогают полиции и спецслужбам США установить участников беспорядков у здания Конгресса

Как пишет издание The Verge, группа Bellingcat изучает более сотни видеороликов и прямых трансляций. Параллельный проект запущен на форуме Reddit. При этом издание отмечает, что в 2013-м году, когда участники этого форума искали причастных к взрыву на бостонском марафоне по общедоступным видеозаписям, они обвинили в причастности к преступлению двух невиновных мужчин.
2021-01-08T10:03:41+03:00
2021-01-08T10:23:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2770630-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3378284.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:03, 08 января 2021
Загрузка комментариев...