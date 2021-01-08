В США умер полицейский, раненый во время штурма Капитолия

Офицер стал пятой жертвой беспорядков.

Сотрудник полиции умер в больнице, врачи сутки боролись за его жизнь, однако ранения оказались слишком серьезные. О его смерти сообщил американский конгрессмен Дин Филлипс. Офицер был ранен в среду, когда сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В тот момент там проходила ратификация результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. За участие в беспорядках власти предъявили обвинения 55 протестующим. Большинство задержанных обвиняют в незаконном проникновении и нападении. В Белом доме выступили с призывом привлечь всех виновных в произошедшем к ответственности. В результате беспорядков погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, это произошло, когда толпа ворвалась в здание, еще три человека скончались позднее.

Инаугурация Джо Байдена намечена на 20 января.