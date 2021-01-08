Американский Минюст объявил, что «Боинг» согласилась выплатить 2,5 млрд долларов за снятие обвинений в мошенничестве

Американский Минюст объявил, что корпорация «Боинг» согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов за снятие обвинений в мошенничестве. Они связаны с самолетом 737МАХ. В ведомстве пришли к выводу, что компания скрыла от авиационных властей важную информацию о работе систем лайнера, что привело к авиакатастрофам. Соглашение включает штрафы примерно на 240 миллионов долларов, компенсационные выплаты клиентам на 1 миллиард 700 миллионов и создание фонда помощи жертвам авиакатастроф на полмиллиарда долларов.
2021-01-08T09:36:54+03:00
2021-01-08T09:40:41+03:00
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09:36, 08 января 2021
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