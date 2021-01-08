В Бразилии в ближайшие дни начнется производство российской вакцины «Спутник»,— передает ТАСС. Агентство ссылается на бразильскую фармацевтическую компанию, которая является партнером Российского фонда прямых инвестиций. В конце декабря она обратилась к властям за разрешением провести третью фазу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Это обязательное условия для ее регистрации в стране.
2021-01-08T09:35:56+03:00
2021-01-08T09:41:43+03:00
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09:35, 08 января 2021
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