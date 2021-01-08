Более 200 конгрессменов, как передает канал NВС, потребовали от Дональда Трампа досрочно уйти в отставку

Почти все они демократы, среди них только один республиканец. Члены Конгресса предлагают задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая позволяет отстранить от власти главу государства, если большинство членов кабинета министров признает его недееспособным. Эта процедура быстрее, чем импичмент. Трампу остается быть на посту президента менее двух недель.

Накануне члены юридического комитета палаты представителей заявили, что он ментально нездоров – с такой оценкой они выступили после того, как его сторонники фактически взяли штурмом здание Конгресса.