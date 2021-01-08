Министры транспорта и образования США подали в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне с участием сторонников Трампа

Кроме того, как передает агентство Reuters, свои посты покинули пять высокопоставленных сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме.

Прошлой ночью сотни людей ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать ему победу Джо Байдена на выборах. В столкновениях, по данным полиции, погибли 4 человека. Этим утром в правоохранительных органов подтвердили смерть пострадавшего полицейского. Дональд Трамп, которому вернули доступ к Твиттеру, осудил беспорядки и пообещал, что нарушители закона за это заплатят. При этом именно Трампа Байден назвал подстрекателем мятежа.