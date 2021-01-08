В Германии одобрили создание фонда, который, по сведениям СМИ, поможет обойти санкции США против «Северного потока-2»

Парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания большинством голосов поддержал инициативу местного правительства. Речь идет о создании фонда защиты климата, одной из целей которого станет завершение строительства газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, — передает ТАСС.

Ранее местная газета «Бильд» писала, что фонд создаст коммерческое предприятие, что позволит немецким компаниям не взаимодействовать с проектом «Северный поток-2» напрямую,и таким образом это должно уберечь их от попадания под американские санкции.