Осужденный по обвинению в теракте на Бостонском марафоне подал в суд на власти США и потребовал с них крупную сумму

В иске Джохар Царнаев жалуется на дискриминацию в тюрьме строгого режима в штате Колорадо, где отбывает наказание. Он составил заявление от руки и направил его в федеральный окружной суд, пишет издание Boston Herald. Царнаев утверждает, что ему редко разрешают принимать душ, тюремщики забрали у него бейсболку и бандану. Жёсткие условия содержания, говорится в иске осужденного по обвинению в теракте, подрывают его психику и физическое состояние. От федеральных властей уроженец Чечни требует компенсацию в 250 тысяч долларов, пишет газета. Иск к рассмотрению пока не принят. Вызвано это тем, что Царнаев предоставил не все документы и не оплатил пошлину. Его осудили за теракт на марафоне в Бостоне в 13-м году. При взрывах погибли три человека, более 250-ти пострадали. Старший брат Тамерлан Царнаев был убит при задержании, младшему грозила смертная казнь, позже её заменили пожизненным заключением. В тюрьме, где сидит Царнаев, осужденные почти не контактируют с внешним миром и друг с другом. Покинуть камеру они могут только в наручниках и кандалах.

Дональд Трамп называл нелепым решение апелляционного суда, который полгода назад отменил смертный приговор Царнаеву. Позже Минюст попросил Верховный суд США его пересмотреть.