Дональд Трамп пообещал наказать своих сторонников, которые ворвались в здание Конгресса

В своем видеообращении президент подчеркнул, что возмущен беззаконием, насилием и хаосом.

Трамп добавил, что намерен сосредоточиться на передаче власти избранному президенту Джо Байдену.

Ранее Байден назвал беспорядки в Вашингтоне мятежом и обвинил в подстрекательстве к нему лично Трампа. В результате событий прошлой ночи, по данным полиции, погибли четыре человека. Этим утром в правоохранительных органах сообщили о пятой смерти – скончался пострадавший полицейский.

Видеообращение Трампа было опубликовано в его Твиттере после того, как администрация соцсети вернула ему доступ. В Фейсбуке и Инстаграме Трампа заблокировали до конца его президентского срока. Основатель Фейсбука Марк Цукерберг объяснил это необходимостью обеспечить мирную передачу власти.