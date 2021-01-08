Власти Австралии обязали всех прибывающих в страну иметь отрицательный тест на коронавирус

Ограничение ввели после обнаружения новой разновидности возбудителя инфекции в городе Брисбен. Ранее этот штамм стал доминирующим в Великобритании. Он распространяется быстрее прежнего. Премьер-министр Скотт Моррисон отметил, что использование масок на протяжение всего полета также станет обязательным требованием.
2021-01-08T08:37:10+03:00
2021-01-08T09:26:30+03:00
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08:37, 08 января 2021
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