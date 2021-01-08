Лидеры демократов в Конгрессе США вновь призывают вице-президента Майка Пенса отстранить Дональда Трампа от власти

В совместном заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пэлоси и сенатора Чарльза Шумера говорится, что этого требуют опасные и мятежные действия президента. Отмечается, что ответа от Майка Пенса демократы после первого обращения к нему не получили. Это связано с недавними беспорядками в Вашингтоне, когда сторонники Трампа фактически штурмовали здание Конгресса. Политические оппоненты президента считают его подстрекателем.
2021-01-08T08:34:32+03:00
2021-01-08T09:36:28+03:00
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08:34, 08 января 2021
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