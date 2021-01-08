Историка и одного из основателей организации «Мемориал» Михаила Рогачёва похоронят сегодня в Петербурге

В начале года он скончался в одной из больниц города из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Прощание с Михаилом Рогачёвым пройдёт в большом зале крематрия на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге. Начало церемонии запланировано на два часа дня. Ранее родственники некоторое время решали, где именно похоронить учёного и правозащитника. Вариантов было два — Петербург, где у него живут жена и сын, или в республике Коми. В Сыктывкаре, где он долгое время жил и работал, Рогачёв возглавлял правления местной организации «Мемориал». В конце двадцатого века учёный начал выпускать перечень жертв политических репрессий. Всего он успел собрать пятнадцать томов. Каждый из них посвящен отдельным группам репрессированных. Среди них были раскулаченные, переселенцы, ссыльные поляки, немцы и другие. Помимо этого Рогачёв неоднократно участвовал в различных митингах. В частности, в защиту Шиеса.

Михаилу Рогачёву было 68 лет. Напомню, организация «Мемориал» признана на территории России иностранным агентом.