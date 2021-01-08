В США сегодня могут пересмотреть приговор россиянке Богдане Осиповой

Ранее её осудили по обвинениям в краже собственного ребёнка.

Федеральный окружной суд Канзаса может изменить наказание Богдане Осиповой, которую весной 2019-ого года приговорили к семи годам заключения. Примерно полтора года она уже провела в тюрьме, после чего в минувшем ноябре судья распорядился освободить россиянку из-под стражи как минимум на время пересмотра приговора.

Сегодня Осипова должна явиться в офис службы пробации США по восточному округу Нью-Йорка, чтобы поучаствовать в заседании по видеосвязи.

Обвиняли россиянку в том, что в 2014-ом году она уехала из Штатов, не дождавшись окончания бракоразводного процесса со своим мужем-американцем, и забрала с собой двоих детей. Позже суд, в котором проходили слушания по разводу, обязал Осипову передать несовершеннолетних отцу, но она этого так и не сделала. В итоге, её арестовали, когда она вернулась в страну в 2017-ом.

Ранее Осипову также обвиняли в вымогательстве у бывшего мужа, но при пересмотре дела суд эти претензии снял.