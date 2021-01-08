Лидеры демократов в Конгрессе США потребовали от вице-президента страны отстранить от должности Дональда Трампа после штурма его сторонниками Капитолия и гибели нескольких человек. Впрочем, Майк Пенс, как выяснила западная пресса, не желает этого делать.

Незамедлительной отставки хозяина Белого дома в числе других добиваются спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер. Однако вице-президент США не намерен применять 25-ю поправку к конституции и брать на себя обязанности главы Белого дома. Об этом пишут газета New York Times и издание Business Insider со ссылкой на информированные источники. Решение Майка Пенса по данным СМИ поддержали еще несколько чиновников из кабинета Дональда Трампа. По их мнению, отстранение президента менее чем за две недели до вступления в должность Джо Байдена приведёт к ещё большему хаосу в стране. 25-я поправка, напомню, позволяет отстранить президента от власти в случае, если он не способен выполнять свои обязанности или психического заболевания. После беспорядков в центре Вашингтона в ночь на четверг, когда сторонники Трампа по его призыву устроили штурм Капитолия, погибли четыре человека и десятки были задержаны, президента обвинили в подстрекательстве к мятежу. Нэнси Пелоси пообещала, что Конгресс в случае нежелания Пенса применить 25-ю поправку рассмотрит вопрос об объявлении Трампу импичмента.

На этом фоне уже второй министр США объявила об отставке из-за беспорядков в Вашингтоне. Свои обязанности отказалась исполнять глава министерства образования. До этого в отставку ушла министр транспорта.

Тем временем, Дональду Трампу разблокировали аккаунт в Твиттере. В своей первой после двенадцатичасовой блокировки записи президент США осудил беспорядки в Вашингтоне, призвал американцев к примирению и заверил что в ближайшее время сосредоточится на передаче 20 января власти Джозефу Байдену. Между тем, Трамп по-прежнему лишен возможности оставлять сообщения в «Фейсбуке» и «Инстаграме». Его учетные записи заблокировали сервис «Твич» и соцсеть «Снапчат».