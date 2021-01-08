Лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня отмечает день рождения

При этом этот день так до сих пор и не стал национальным праздником в стране, как это было с его предшественниками.

В Северной Корее сегодня обычный день – никаких праздничных мероприятий в честь Ким Чен Ына нет, о его дне рождении не упоминают государственные СМИ, вокруг года рождения продолжаются споры. При этом дни рождения двух предыдущих вождей КНДР — одни из важнейших праздников страны и сопровождаются пышными торжествами. 15 апреля отмечается как «День солнца» в честь основателя народной республики Ким Ир Сена, а 16 февраля — «День яркой звезды» в честь Ким Чен Ира, отца Ким Чен Ына.

Некоторые эксперты объясняют это тем, что лидер Северной Кореи еще слишком молод и пока недостаточно сделал для страны. При этом несколько лет назад в прессе появлялась информация о том, что день рождения Ким Чен Ына планирует объявить национальным праздником и назвать его «Днем галактики», но слухи так и не подтвердились. Для жителей Северной Кореи это по-прежнему обычный будний день.

В этом году Ким Чен Ын не стал выступать перед страной с новогодней речью, но позже сделал нетипичное для северокорейского вождя заявление – он признал, что план экономического развития страны провалился во всех сферах.